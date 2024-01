Tune Circus: Dancing In The Dark

Dancing In The Dark von TUNE CIRCUS ist die zweite Single auf dem neu erscheinenden Album Never Mind The Sunrise (Veröffentlichung: 22. März 2024).

Wenn jemand aus dem Leben scheidet, gibt es zwei Möglichkeiten mit diesem Verlust umzugehen: man kann sich entweder in endloser Trauer verlieren oder versuchen, die positiven Erinnerungen an diese Person lebendig zu halten. Dieses Weiterleben in den Erinnerungen bildet den zentralen Kern von Dancing In The Dark.



Der Song ist keine melancholische Ballade. Durch den melodiösen und tanzbaren Refrain sowie die poetisch anmutenden Lyrics wird einer außergewöhnlichen Persönlichkeit Tribut gezollt. Dancing In The Dark ist eine Hymne an das Lebens und an all die positiven Spuren, die in unseren Herzen verbleiben.