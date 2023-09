Alice Phoebe Lou: Lose My Head

Mit einer makellosen Dosis erhebender Energie ist "Lose My Head" die dritte magische Single aus dem kommenden neuen Album von Alice Phoebe Lou. Angeführt von einer funky Bassline thematisiert die neue Single die Bedeutung der Intimität mit anderen Menschen, aber auch die Wichtigkeit, sich selbst treu zu bleiben. Alice erklärte: „Es geht um Lieben und Verlangen sowie um das Hin und Her, das Leidenschaft mit sich bringt. Ich bemühe mich ständig, den Menschen zu zeigen, wie schön es ist, verletzlich zu sein und all ihre Gefühle zu spüren.“

„Lose My Head“ ist die nachfolgende Single zu „Open My Door“, die im April als kraftvoller Ausdruck der Selbstliebe erschien. Nachdenklich und überlegt, teilte sich der kreative Prozess der Single in zwei Teile, zwischen denen Jahre lagen. Das Ergebnis ist berührend und umwerfend schön und lässt Raum für Wachstum und Lebensweisheit, strahlt dabei Trost und Fürsorge aus, welche die Seele berühren. The Line Of Best Fit beschrieb es als „einen großen schwesterlichen Drang zur Selbstfürsorge, der inmitten verträumter Vintage-Instrumente dargeboten wird“ und fügte hinzu, dass es „eine Echokammer-Einladung ist, Lou zu folgen, sich selbst an die erste Stelle zu setzen, sowie ein schillernder Einblick in ihre nächste LP“ ist.

"Shelter" war die erste Single aus Alices neuem Werk, die bereits im März veröffentlicht wurde. Beruhigende Melodien gepaart mit Alices ehrlichem und verletzlichem Songwriting machten dies zu einem wunderbar heilsamen Hörerlebnis. Das Clash-Magazin nannte es „Einen Moment der Ausgeglichenheit und Meditation“ und wir können dem nur zustimmen.

Im Jahr 2021 veröffentlichte Alice zwei Studioalben, “Child’s Play” und “Glow” (NME, Clash, Consequence, Sunday Times). Während diese früheren Platten als Abrechnung mit der Erkundung persönlicher schmerzhafter Tragödien Gestalt annahmen, markieren die neueren Singles ein neues Kapitel für Alice, das sich wie eine Feier anfühlt: „Es ist viel selbstbewusster und es ist eine aufregende Energie, die das mit sich bringt", sagte Alice.

Alice Phoebe Lou begann als Straßenmusikerin Musik zu machen, nachdem sie 2012 von Südafrika nach Berlin zog und sich in einen selbstbestimmten Lebensstil verliebte. Als völlige Autodidaktin gelangte sie über Jahre hinweg von Straßenecken über schmuddelige Clubs bis hin zu Festivalbühnen und darüber hinaus. Sie hatte immer das Gefühl, dass sie aufgrund der mangelnden musikalischen Ausbildung im Vergleich zu anderen Musiker*innen in einer niedrigeren Liga spielte. Mit der Arbeit an ihrem fünften Studioalbum wurde ihr jedoch klar, dass ihr intuitiver Zugang zur Musik eine Superkraft ist. „Ich bin in der Lage, aufrichtig und verletzlich zu sein und mir selbst wirklich zu vertrauen. Hoffentlich gibt das anderen Menschen die Erlaubnis, dasselbe zu tun“, erzählte sie.

Alice veröffentlichte 2014 ihre Debüt-EP “MOMENTUM” in Eigenregie, zwei Jahre später folgte ihr Debütalbum “ORBIT”. 2019 erschien ihr von der Kritik gefeiertes zweites Album „Paper Castles“, das von Größen wie NPR, Rolling Stone und The Fader supportet wurde. Neben der Veröffentlichung eines außergewöhnlichen Werkes spielte sie in diesem Jahr über 100 Shows auf vier Kontinenten, baute und pflegte so eine treue Fangemeinde.

Nachdem die Pandemie das Touring im Jahr 2020 zum Erliegen gebracht hatte, musste Alice ihre Arbeitsweise neu anpassen. Das Ergebnis war Alices dritte Studio-LP „Glow“, unabhängig veröffentlicht am 19. März 2021. „Glow“ ist ein atemberaubendes Werk voller zutiefst sternenklarer Lieder, in denen Alice ihre tiefsten Gedanken und Gefühle zum Ausdruck bringt.

Da ihr bevorstehendes fünftes Album vor der Tür steht, ist es eine großartige Gelegenheit, über die konsequente Entwicklung, Zeitlosigkeit und Langlebigkeit dieser unglaublichen unabhängigen Künstlerin nachzudenken. In einer Welt, in der viraler Erfolg angestrebt wird, verkörpert Alice Phoebe Lou eine Aura musikalischer Weisheit, die nur auf lange Sicht entstehen kann.

Mit einer Reihe ausverkaufter Shows auf der ganzen Welt spricht sich die Nachricht von dieser besonderen Künstlerin herum, die ihren enormen Erfolg als unabhängige Künstlerin selbst erwirtschaftet hat. Mit über 160 Millionen Streams und über 1,3 Millionen monatlichen Hörern ist die Vorfreude auf ihr nächstes Album groß.



Sommer Festival & USA Headline Shows

24 Juni - DEUTSCHLAND - KulturzeltSommer 2023

25 Juli - NEW JERSEY - The Stone Pony

26 Juli - BROOKLYN - Brooklyn Steel

29 Juli - U.S.A. - Newport Folk Festival

3 August - DEUTSCHLAND - KUZ Hinterhof Open Air 2023

25 August - DEUTSCHLAND - Trainside Festival

26 August - DEUTSCHLAND - MAMF



Europa

25 Oktober - KÖLN - Gloria

26 Oktober - FRANKFURT - Zoom

27 Oktober - MÜNCHEN - Technikum

29 Oktober - WIEN - Flex

30 Oktober - PRAG - Lucerna Music Bar

1 November - WINTERTHUR - Salzhaus

2 November - MAILAND - Magazzini

3 November - DORNBIRN - Spielboden

5 November - BERLIN - Metropol

7 November - OSLO - Vulkan Arena

8 November - STOCKHOLM - Nalen

9 November - KOPENHAGEN - DR Studio 2

11 November - HAMBURG - Uebel & Gefährlich

22 November - PARIS - La Cigale

23 November - AMSTERDAM - Paradiso

24 November - GRONINGEN - Spot

26 November - BRÜSSEL - La Madeleine

28 November - BARCELONA - Sala Apolo

29 November - MADRID - Jaguar Club

30 November - LISSABON - LAV

2 Dezember - SAN SEBASTIAN - Dabadaba

3 Dezember - TOULOUSE - Metronum

5 Dezember - BRIGHTON - Chalk

6 Dezember - MANCHESTER - New Century Hall

7 Dezember - BRISTOL - Trinity

8 Dezember - LONDON - O2 Kentish Town Forum



Afrika

17 Dezember - KAPSTADT- The Star Theater