Alice Phoebe Lou hat im Sommer 2023 ihr fünftes Album Shelter veröffentlicht. Die Platte handelt davon, „der Welt und sich selbst zu verzeihen“, um einen Ort der Sicherheit zu schaffen. Sie begann als Straßenmusikerin Musik zu machen, nachdem sie 2013 von Südafrika nach Berlin gezogen war und sich in einen so selbstbestimmten Lebensstil verliebt hatte. Mit der Zeit hat Alice langsam gelernt, ihren eigenen Instinkten zu folgen und ohne Angst vor Urteilen zu schreiben.

Ihr Debütalbum Orbit erschien 2016 und sah Alice die Möglichkeit, aus der Musik eine richtige Karriere zu machen, während Paper Castles (2019) ihren Status als talentierte Musikerin, die man beobachten sollte, festigte. Mit Glow (2021) und dem überraschenden Nachfolger Child's Play konnte Alice „super tief und verletzlich“ werden. „Ich glaube, die Leute haben sich wirklich mit mir verbunden gefühlt, als ich über persönliche, schmerzhafte und tragische Dinge gesprochen habe, die sich manchmal zu peinlich anfühlen, um sie laut auszusprechen“, erklärt sie. „Diese beiden Alben fühlten sich wie eine Abrechnung an.“

Im Gegensatz dazu ist Shelter ein Fest. „Es ist viel selbstbewusster und direkter“, sagt Alice. „Das ist eine aufregende Energie, die man hier einbringen kann.“ Manchmal fühlt sich Shelter wie eine Läuterung an, während andere Momente auf dem opulenten Album ein zweites Erwachsenwerden einfangen. „Ich möchte den Menschen zeigen, wie schön es ist, verletzlich zu sein und all seine Gefühle zu fühlen“, erklärt sie. Alice Phoebe Lou ist nach wie vor erfolgreich Independent und sie hofft, „dass sich junge Menschen davon inspirieren lassen, dass man Dinge unkonventionell tun kann“. Shelter ist ein trotziger Soundtrack für die Wahl des eigenen Glücks.

Mit der Unterstützung ihrer großen Fangemeinde und der Medien hat sich Alice einen großen Rückhalt erarbeitet. Das Clash Magazine beschreibt sie als „eine große Schwester für ihre Zuhörer“ und sagt, dass „ihre Musik Beziehungen, das Selbstverständnis und die Zeit mit einer fesselnden Rohheit betrachtet, die schwer zu definieren ist.“ Consequence of Sound verglich sie mit „Judy Garland, Kate Bush oder Angel Olsen“ und fügte hinzu: „Aber vor allem ist Lous Stimme unverkennbar ihre eigene.“



UK & EUROPA TOUR 2025

22.04. Copenhagen (Dänemark), Studie 2

23.04. Utrecht (Niederlande), Tivoli Vredenburg

24.04. Paris (Frankreich), Casino De Paris

26.04. Barcelona (Spanien), Paral·lel 62

27.04. Lausanne (Schweiz), Les Docks

29.04. Köln (Deutschland), Live Music Hall

30.04. Lissabon (Portugal), Coliseu

02.05. London (UK), Roundhouse

04.05. München (Deutschland), Muffathalle

06.05. Frankfurt (Deutschland), Zoom - Großer Saal

07.05. Hamburg (Deutschland), Docks

09.05. Brüssel (Belgien), AB

11.05. Leipzig (Deutschland), Täubchenthal

12.05. Warschau (Polen), Niebo

13.05. Wien (Österreich), Arena

15.05. Berlin (Deutschland), Sendesaal