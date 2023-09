Alice Phoebe Lou: Orbit

Mit gerade einmal 19 Jahren hat sich Alice Phoebe Lou aus Südafrika auf eine Reise begeben die sie innerhalb kürzester Zeit zur berühmtesten Straßenmusikerin Berlins machte und dieses Jahr bereits zum SXSW in Austin, dem CMJ in New York, The Great Escape in Brighton und dem TED Global Event in London führte.

In jeder freien Minute arbeitete sie an ihrem Debutalbum 'Orbit' das am 22.04.16 erscheinen wird und dessen unverbrauchter Sound ihrer persönlichen Entwicklung in nichts nach steht. Aufgenommen mit befreundeten Musikern auf der ganzen Welt, hört man dem vielschichtigen Indiefolk mit dem intuitiven Gespür für Blues und Jazz und der richtigen Prise Elektronik die ganze Leidenschaft an, die in dieses Album geflossen ist.