Alice Phoebe Lou: Shelter

Shelter ist die erste Singleauskopplung aus dem kommenden 5. Studioalbum von Alice Phoebe Lou. Eine süße, aber bissige Melodie, die sowohl ein Liebeslied als auch ein Lied über Selbstliebe ist und davon spricht, auf sein Herz zu hören, seinem Bauchgefühl zu vertrauen und zu umarmen, wer du bist.

Die in Berlin lebende Künstlerin Alice Phoebe Lou hat die Welt im Sturm erobert. Mit ihrer fesselnde Live-Show zur Freude ihrer weltweiten Fangemeinde weit und breit. Mit einer Reihe von ausverkauften

Shows in Australien, Japan, Taiwan und darüber hinaus hat sich diese besondere Künstlerin, die ihren die sich ihren enormen Erfolg als unabhängige Künstlerin selbst erarbeitet hat.

Shelter ist Alice Phoebe Lous erste Veröffentlichung seit 2021, als sie zwei Studioalben in voller Länge veröffentlichte, Child's Play und Glow. Mit über 160 Millionen Streams und über 1,2 Millionen monatlichen Hörern ist die Vorfreude auf ihr nächstes Werk groß.



