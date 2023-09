Alice Phoebe Lou: She

Alice Phoebe Lou veröffentlicht am 23. Februar „She“, den ersten neuen Song seit ihrem Debütalbum „Orbit“. Mit dem Live-Video zum Song landete sie mit fast 3 Millionen Aufrufen bereits einen viralen Hit.

„She“ ist der Soundtrack zum Film „Geniale Göttin: Die Geschichte von Hedy Lamarr“, der am 22. März 2018 in den deutschen Kinos anläuft. Dafür ist „She“ shortlisted für den ACADEMY AWARD (Oscar) in der Kategorie “Best Original Song”.



„I wrote the song ‚She’ in it’s entirety as a high energy band song, with simple and repetitive lyrics that have a feminist rhetoric. Inspired by women like Hedy Lamarr, who go against the prescribed boundaries and pave the way for other women to be empowered and realise their own strength.” Alice Phoebe Lou

Alice Phoebe Lous konsequent unabhängige Herangehensweise an ihre Musik hat der Singer/Songwriterin ein kreatives Selbstvertrauen gegeben, das man deutlich aus ihrem fesselnden Gesang und ihrer reduzierten Musik heraushört. Entwickelt auf den Straßen Berlins sorgt ihre Musik weltweit für Begeisterung. Mit ihrer ehrlichen Art, Geschichten zu erzählen und ihrer rauen, schönen Stimme verzaubert Alice Phoebe Lou Musikliebhaber von Südafrika bis in die USA.

„Enorme Stimme und traumwandlerisches Selbstbewusstsein: So werden heute selbst gestrickte Weltkarrieren gemacht…“ – Rolling Stone

„Hört man Alice Phobe Lou beim Singen zu, dann ist es, als würde man abheben“ – WDR Funkhaus Europa

„‚It’s hard not to fall in love with ALICE PHOEBE LOU’s music” – Nothing But Hope And Passion

Aufgewachsen in Südafrika, zog Alice Phoebe Lou gleich nach ihrem Schulabschluss mit ihrer Gitarre bepackt nach Berlin und als Künstlerin durch die Straßen. Die eigensinnige Kreativszene Berlins half Alice dabei, musikalisch zu wachsen.

2016 erschien Alice Phoebe Lous Debütalbum „Orbit“, das ihr viel Lob von Seiten der Medien und Kritiker einbrachte. Sie ging auf Tour mit den Crystal Fighters, Rodriguez und Boy & Bear und veranstaltete 3 multimediale Shows im Berliner Planetarium, die alle innerhalb von 24 Stunden ausverkauft waren. Eigene Tourneen durch Europa, Südafrika und die USA folgten.

Alice Phoebe Lou war nominiert für den VUT Indie Award als „Beste Newcomerin“ sowie für den Preis für Popkultur als „Beste Solokünstlerin“. 2018 wird sie ein neues Album veröffentlichen.