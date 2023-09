Alice Phoebe Lou: Witches

Alice Phoebe Lou freut sich ihre neue Single „Witches“ zusammen mit einem DIY-

Video zu veröffentlichen, das sie und eines ihrer Bandmitglieder auf 8mm Film gedreht

haben, während sie letztes Jahr unterwegs waren.

Nach dem Release ihres zweiten Albums „Paper Castles“ im vergangenen März

tourte Alice auf vier Kontinenten und spielte 2019 insgesamt 102 Shows. Das ganze

Jahr über testete sie neue Songs auf der Bühne so, wie sie es während ihrer Zeit als

Straßenmusikerin oft getan hat. „Witches“ war einer davon.

Wie viele ihrer Stücke greift die Single erneut Themen wie Empowerment,

Selbstbestimmung und das Brechen mit Erwartungen auf. "Me I’ve got my own little

magic! and I’m not trying to reek havoc! it’s just that sometimes I see some thing! and

I just need to have it!", singt sie in einer der Strophen.

Hinsichtlich ihrer seit jeher unabhängigen Arbeitsweise geht Alice mit "Witches" den

nächsten Schritt: Bei Ziv Yamin zuhause richteten sie gemeinsam ein DIY-Studio ein

und nahmen die Songs auf einem Bandgerät auf, das ihnen ihr Freund Daniel geliehen

hatte.

„My new single 'Witches' is in a different world to my usual sound, a stand alone song

that leans towards a punk attitude while holding on to a gentle feminine energy.

After being gifted a one inch tape machine, we decided to use this song as the first try

at recording in this tasty analog way. I've never been so inspired by a recording

process as I have with recording to tape, especially in the DIY nature in which we did

it (2 people in a living room). Watching the song come to life without a computer,

listening to the tape whirring backwards, feeling the legendary warmth of the tape.

There's nothing quite like it! The process of recording this song has opened up a lot of

doors in my mind & also inspired me to record my next full length album to tape this

year“, erzählt Alice über den Aufnahmeprozess.

Produziert von Ziv Yamin und gemixt von dem Grammy-prämierten Produzenten Noah

Georgeson begleitet “Witches” ein Musikvideo, das Alice während der Tour im letzten

Jahr auf einer gebrauchten 8mm-Kamera aufnahm. Ungezwungen und spontan fängt es das positive Gefühl und die Synergie ein, die Alice und ihre Band bei 102 Konzerten verbreiteten.