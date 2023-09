Alice Phoebe Lou: Glow

Mein neues Album “Glow” ist ein Crooner. Die meisten Songs sind Liebeslieder, hier und da mit einer Punk-/Grunge-Nummer versehen. Früher habe ich es vermieden, Liebeslieder zu schreiben. Ich hielt dieses Thema für übertrieben oder trivial. Ich dachte, ich müsste mit einem Song “etwas sagen”. Aber dieses Album strömte einfach aus meinem Herzen und meinem Unterbewusstsein. Nichts stand der verliebten Natur der Songs im Weg. Ich habe in diesem Jahr angefangen, Dinge sehr intensiv zu fühlen und versucht zu verstehen, was meine Songs den Zuhörer*innen vermitteln sollen. Ich habe realisiert, dass ich die Menschen einfach fühlen lassen möchte, statt denken; sehr tief fühlen lassen. Das Gefühl sollte dabei universell, altersübergreifend und unabhängig vom eigenen Hintergrund sein. Manchmal sind Liebe, verlorene Liebe und die Art, wie diese Herzensangelegenheiten eine Person beeinflussen, die am stärksten empfundenen Gefühle der Welt. Besonders, wenn man sie auf verletzliche oder naive Weise artikuliert, wenn man sich ohne zu viel Ego hinstellt und es einfach so sagt, wie es sich anfühlt; wenn man so ehrlich zu sich selbst ist, wie man es ertragen kann.

Nachdem ich letztes Jahr um die Welt gereist bin und mir den Arsch abgetourt habe, ist dieses Album aus einer völligen Veränderung und einem starken Kontrast entstanden. Ich habe noch nie so viel Zeit alleine an einem Ort oder sogar in der Stadt, in der ich lebe, verbracht. Ich war damit konfrontiert, im Jahr 2020 alleine zu leben. Freundschaften haben sich verändert oder sind verflogen. Ich dachte über das Verlieben, den Kummer und den Herzschmerz nach. Als eine Person, die Beziehungen und die Verbindung zu anderen über alles stellt (oft auch über meine eigenen Bedürfnisse), bin ich dankbar, dass ich mich dazu bewegt habe, mich mit mir selbst auseinanderzusetzen und ein bisschen zum Einsiedler zu werden. Ich musste mich anpassen und schnell lernen. Ich rasierte meinen Kopf. Hatte einen Ego-Tod. Und fing an, Songs direkt aus meinem Herzen heraus zu schreiben, ohne die Wörter zu bearbeiten, so dass sie cooler klingen, und mich davon abhalten, mich selbstbewusst zu fühlen, wenn es darum geht, meine Schwachstellen auszudrücken. Meine Liebesbeziehung zur Aufnahme auf Band und zum analogen Prozess begann dieses Jahr mit „Witches“ & „Touch”. Ich konnte es kaum erwarten, ein analoges Album zu erstellen. Nachdem unsere Pläne, in Kanada aufzunehmen, in letzter Minute geplatzt sind, fanden wir schnell ein Studio, das das hatte, was wir brauchten und ließen unseren Kanadier stattdessen hierherkommen. Als mein Freund und Produzent Dave Parry of Loving zum ersten Mal mit Castle Studios sprach, um sich auf unsere dreiwöchige Aufnahme vorzubereiten, fragte er nach den ältesten Mikrofonen, Verstärkern und Equipment. Und das wirst du hören. Die Wärme und Körnigkeit des Equipments und der Aufnahmetechniken des letzten Jahrhunderts erwecken meine Songs, die sehr viel von dieser Zeit und dem Momentum haben, zum Leben.

Ich hätte mir keine inspirierenderen Leute wünschen können, um das Album zu erstellen. Mein langjähriger Verbündeter Ziv Yamin spielt Schlagzeug und die meisten Keys. Daklis bringt seine unverwechselbaren groovenden Basslines mit und David Parry produziert, hält alles zusammen und fügt den Songs, die geradezu darum betteln, seine charakteristische, glückselige Gitarre hinzu.

Dieses Album ist ein Ventil, ein Ort, an dem ich Dampf ablassen konnte. Ich habe meine persönlichsten Gefühle, Erfahrungen und Erkenntnisse hineingegeben und stehe völlig nackt vor dir, um dich zu ermutigen, dich selbst an diesen Ort in dir zu begeben.