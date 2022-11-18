Release
18.11.2022
Artist
Labelservice, Verlag
Silk Mob: Vor Und Zürück
Beim Silk Mob geht es funky zu. Donvtello, Opti Mane und Jamin scheinen paralysiert zu sein. Die Frauenwelt hat ihnen den Kopf verdreht, sie zum futuristischen Minnesang herausgefordert … Und wenn sie eines können, dann genau das. Auf seidig-smooth-prickelndem Beat von FidMella und Lex Lugner schwelgt der Mob in süßen Phantasien und ergänzt sich musikalisch einmal mehr nahezu perfekt. »VOR UND ZURÜCK« ist Gourmet-Shit statt Fast Food, ist mysteriöser Ohrwurm, ist Lovesong in cool.