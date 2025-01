Fredrik Leonard: Oddly Weird

Fredrik Leonard ist ein in Berlin lebender Singer-Songwriter und Multiinstrumentalist, der Folk-, Jazz- und klassische Einflüsse miteinander verbindet. Seine EP Oddly Weird enthält drei Songs und zwei Instrumentalstücke, die sich mit Themen wie emotionaler Introspektion und menschlicher Verbundenheit beschäftigen. Seit seinem Umzug nach Berlin im Jahr 2022 ist Fredrik in die lokale Musikszene eingetaucht, trat mit verschiedenen Bands auf und veröffentlichte 2023 seine Debütsingle „Can I Say It Yet?“ (gemeinsam mit Izzy Díaz geschrieben). Fredrik lässt sich von Künstlern wie Joni Mitchell, Nick Drake, Blake Mills und Madison Cunningham inspirieren.

Die erste Single Oddly Weird handelt von den inneren Kämpfen, mit denen man konfrontiert wird, vom Gefühl, fehl am Platz zu sein, und vom Kampf, das eigene Gleichgewicht zu bewahren. Es spricht die universelle Erfahrung an, sich seinen persönlichen Dämonen zu stellen und inneren Frieden zu finden.