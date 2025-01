Fredrik Leonard ist ein in Berlin lebender Singer/Songwriter und Multiinstrumentalist, dessen Musik Elemente aus Folk, Jazz und klassischen Einflüssen vereint. Seine EP „Oddly Weird“ enthält drei Songs und zwei Instrumentalstücke, die seine Fähigkeiten als Songwriter, Komponist und Performer unter Beweis stellen. Die EP ist eine Geschichte über emotionale Introspektion und die stillen, oft unbemerkten Fäden menschlicher Verbundenheit.

Seit Fredrik 2022 nach Berlin zog, um sich ganz auf das Songwriting zu konzentrieren, tauchte er in die lokale Musikszene ein und spielte als Sideman in verschiedenen Bands. Im Jahr 2023 veröffentlichte er seine Debütsingle „Can I Say It Yet?“, die er zusammen mit Izzy Díaz geschrieben hatte und die eine Einführung in seinen Sound und der Beginn seines Soloprojekts war. Im Jahr 2024 wurde er ausgewählt, am Kontaktstudiengang Popkurs in Hamburg teilzunehmen, wo er seine künstlerischen Fähigkeiten weiterentwickelte, und viele Musikerinnen und Musiker kennenlernte, die heute fester Bestandteil seines musikalischen Werdegangs sind.

Fredriks musikalische Wurzeln liegen in der klassischen Musik, wo er im Alter von fünf Jahren mit dem Klarinettenspiel begann. Seine Musik ist stark beeinflusst von Vorbildern wie Joni Mitchell und Nick Drake, aber auch von zeitgenössischen Künstlern wie Blake Mills und Madison Cunningham.