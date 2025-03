Fredrik Leonard: Paul

Fredrik Leonard ist ein in Berlin lebender Singer/Songwriter und Multiinstrumentalist, der Folk-, Jazz- und klassische Einflüsse miteinander verbindet. Seine EP Oddly Weird enthält drei Songs und zwei Instrumentalstücke, die sich mit Themen wie emotionaler Introspektion und menschlicher Verbundenheit beschäftigen. Seit Fredrik 2022 nach Berlin zog, tauchte er in die lokale Musikszene ein, trat mit verschiedenen Bands auf und veröffentlichte 2023 gemeinsam mit Izzy Díaz seine Debütsingle „Can I Say It Yet?“. Fredrik lässt sich von Künstlern wie Joni Mitchell, Nick Drake, Blake Mills und Madison Cunningham inspirieren.

„Paul“ erzählt eine Geschichte über unerwiderte Gefühle und die Tragödie unausgesprochener Emotionen. In dem Stück geht es um Verlust, verpasste Gelegenheiten und die Konsequenzen, wenn man seine Gefühle nicht zum Ausdruck bringt.