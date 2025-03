Fredrik Leonard: Oddly Weird

Fredrik Leonard ist ein in Berlin lebender Singer/Songwriter und Multiinstrumentalist, der Folk-, Jazz- und klassische Einflüsse miteinander verbindet. Seine EP Oddly Weird enthält drei Songs und zwei Instrumentalstücke, die sich mit Themen wie emotionaler Introspektion und menschlicher Verbundenheit beschäftigen. Seit Fredrik 2022 nach Berlin zog, tauchte er in die lokale Musikszene ein, trat mit verschiedenen Bands auf und veröffentlichte 2023 gemeinsam mit Izzy Díaz seine Debütsingle „Can I Say It Yet?“. Fredrik lässt sich von Künstlern wie Joni Mitchell, Nick Drake, Blake Mills und Madison Cunningham inspirieren.

Oddly Weird ist eine akustische Reise, die in das Herz der Besonderheiten des Lebens eindringt und die Komplexität der Seele widerspiegelt. Jeder Song ist eine Mixtur aus unkonventionellen Harmonien und intimen Geschichten, die den Zuhörer dazu einladen, die Schönheit des Ungewöhnlichen und Unausgesprochenen zu genießen. Die EP enthält drei Songs und zwei Instrumentalstücke. Sie weben eine Erzählung über emotionale Introspektion und die stillen Fäden menschlicher Verbundenheit. Einige Stücke wurden von Fredrik allein in seinem Zimmer aufgenommen, während andere in einem Studio zusammen mit zwölf seiner Freunde entstanden sind. Produziert und gemischt wurde die EP von Ludvig Ståhl, der auch an Fredriks erster Single gearbeitet hat.