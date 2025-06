Mit gerade einmal 22 Jahren hat Fanny schon einiges erlebt – musikalisch wie persönlich. Die gebürtige Berlinerin wuchs mit Musik auf, begann mit 16, ihre ersten Songs auf YouTube-Beats in ihrem Kinderzimmer aufzunehmen und sie auf SoundCloud zu veröffentlichen.

Schon früh sorgte ihre Stimme und ihr Gespür für Melodien für Aufmerksamkeit – damals noch auf Englisch. Heute klingt Fanny moderner denn je – deutschsprachig, mutig und musikalisch zwischen elektronischem Underground und pop-affinen Hooks.

Nach dem Abi wollte sie sich nicht festlegen. Sie lebte für längere Zeit in Paris und Mailand, arbeitete hauptberuflich als Model – Erfahrungen, die sie bis heute prägen und aus denen sie Inspiration für ihre Musik zieht. Zwischen Laufsteg und Großstadtflair entstanden Bilder, Geschichten und Stimmungen, die sich in ihren Songs wiederfinden.

Mit 20 zog sie um – ein Tapetenwechsel, der vieles veränderte. Dort fand sie über die Begegnung mit einem Produzentenfreund zurück zur Musik und zu sich selbst. Inzwischen hat sie mehrere Singles und eine EP veröffentlicht, war auf Festivalbühnen wie Splash!, Feel und Lighthouse zu sehen und erfindet sich mit jeder Veröffentlichung soundtechnisch neu. Ihre Musik bewegt sich irgendwo zwischen Bladee, Grimes, 2hollis und Charli XCX – experimentell, aber eingängig, roh und trotzdem klar in ihrer Vision.

Am 04. Juli 2025 erscheint ihre neue Single „Backstage“, ein Feature mit dem Künstler Sadi, der sich längst einen Namen in der aktuellen Rapszene gemacht hat. Der Track ist eine Liebeserklärung an die Hitze des Moments: Freitagabend, 30 Grad, Croptops und kalte Drinks – der Soundtrack zu einem Sommer, der bleiben will. Catchy, modern – aber nicht zu glatt. „Backstage“ ist roh, direkt, unperfekt – und genau das macht ihn aus.