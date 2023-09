Small Fires: All This Noise

Nachdem Small Fires mit dem Song ‘Backstroke’ einen ersten Vorgeschmack auf ihr im Frühjahr 2019 erscheinendes Album ‘All This Noise’ gaben, folgte am 30. November mit ‘Crossed Wires’ eine weitere Singleauskopplung. Musikalische Unterstützung erhielt die Hamburger Band hier von Valeska und Sonja von BOY, die dem Stück nicht nur Stimmen liehen – Sonja spielte ebenfalls das Cello ein. Für das zugehörige Musikvideo arbeiteten die Small Fires mit der Regisseurin Hedda Bednarszky zusammen.

Mit ‘Crossed Wires’ blickt die Band auf die Beziehung zweier Menschen, die sowohl nicht miteinander, als auch nicht ohne einander können. Auch wenn eine innige und ehrliche Verbindung existiert – was ist zu tun, wenn einer der Partner dennoch aus der Beziehung herauszubrechen droht? Small Fires thematisieren in dem Song den oftmals feinen Grat zwischen Freude und Liebesschmerz. Mit Regisseurin Hedda Bednarszky und Schauspielerin Jessica Rusch konnte die Band genau diese Gedanken zwischen den zwei Gefühlswelten festhalten und zum Ausdruck bringen: “We wanted to capture these two sides of the coin in the video and developed an idea with director Hedda Bednarszky that flows in between two feelings; on the one hand a dark, sombre atmosphere and on the other hand distinct moments of freedom. We were really lucky that Jessica Rusch was able to take time out of her busy schedule to play the lead role.”

Am 22.Februar wird nun die dritte Single mit dem gleichnamigen Titel "All this Noise" mit zugehörigem Video erscheinen. Und einen weiteren Vorgeschmack auf das kommende Album am 29.03 geben.

Das Release Konzert wird am 30.März in Hamburg in der Nochtwache statt finden.