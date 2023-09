Parasite Single: Pipe Dream feat. TOK:TOK

Elektronische Beats, basslastige analoge Synthesizer, ergänzt durch atmosphärische Gitarrenparts und eingängige Klaviermelodien: Parasite Single produziert Popmusik von morgen. In die angenehm reduzierten Instrumentale fügen sich die besonderen Stimmen der unterschiedlichen musikalischen Gäste wunderbar ein und schaffen eine spezielle Mischung aus modernem Pop und englischem Electronica des vergangenen Jahrzehnts.

Der treffende Mix aus synthetischen und analogen Sounds spiegelt die Stationen des Produzenten und Songwriters auf seinem musikalischen Weg der vergangenen Jahre wieder. Klassischer Klavierunterricht in der Jugend im südlichen Bayern, Songwriting und Gitarrenspiel während eines längeren Aufenthalts in Paris und die Produktion elektronischer Beats während des Studiums in Brighton/England prägen seine musikalische Vita. In Hamburg hat er seit einigen Jahren einen Ort gefunden, wo sich alles zusammen fügt.

PARASITE SINGLE ist der Produzent und Songwriter Christian Seim. Nach einer ersten EP im Jahr 2013, mit der Sängerin Jasmina Quach, konnte Parasite Single schnell auf sich aufmerksam machen. Dem Gewinn eines Hamburger Musikpreises folgten Festivalauftritte wie auf dem Reeperbahnfestival, Dockville und anderen. Das Video zu „The Hunt“ mit der Schauspielerin Katja Danowski (u.a. Herr Lehmann) wurde als „Vimeo Staff Pick“ ausgezeichnet und erlangte damit internationale Aufmerksamkeit, bei Hypemachine kletterte „The Hunt“ in die Top Ten der international meistgebloggten Titel. Live konnte Parasite Single ebenfalls überzeugen: Einige der derzeit angesagtesten Bands wie MØ, Clean Bandit, Jessie Ware und The Dø wurden deutschlandweit auf Tour supportet, die Franzosen Lilly Wood & The Prick sogar europaweit. Zudem konnten alle wichtigen Showcase-Festivals in Deutschland, wie Reeperbahnfestival, c/o Pop, First We Take Berlin/Berlin Music Week gespielt werden. Fernsehformate wie TV-Noir rundeten das erfolgreiche Jahr ab. Zurzeit arbeitet Parasite Single an seinem Debüt-Album, welches im Herbst 2015 erscheinen soll.