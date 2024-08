Silvertongues: You Don't Make Me Wanna Die

„You Don't Make Me Wanna Die“ ist eine Liebeserklärung an das Leben und den Weltschmerz, welche den Schulterschluss mit der Verzweiflung zelebriert. In der Gewissheit, dass am Ende alles nichts und nichts alles ist, schlägt die Noisepop-Gitarren-Ode mit zynischem Grinsen vor, die eigenen imaginären Fallschirmseile zu durchtrennen und sich fallen zu lassen.

So wie der Mensch zwischen den Gegensätzen des Alles-Wollens und der Erkenntnis seiner staubkornhaften Existenz hin- und her gerissen ist, pendelt auch „You Don't Make Me Wanna Die“ zwischen energiegeladener Tanzbarkeit und ätherischem Sound. Ein Adrenalinrausch für die Sinne – nicht nur im freien Fall.