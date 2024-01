PA69: Lausbub

Mit „Lausbub“ zeigt sich die Rap Formation PA69 von ihrer schelmischen Seite und weckt Erinnerungen an Max und Moritz, Upps! Die Pannen-Show oder Beavis and Butt-Head. Der dazu passende hyperaktive Beat stammt von UHD, der auch schon für Ski Aggu produzierte. Der Track motiviert selbst in der eisigen Jahreszeit die Musik aufzudrehen, mit Freunden durch die Stadt zu ziehen oder einfach die Nachbarn mit lautem Bass zu ärgern - wie ein Lausbub eben.

Ihre Ende 2023 stattgefundene Tour haben die drei Rapper zudem nicht nur genutzt, um Tornado-artige Sturm-Geschehen in die Konzertsäle der Bundesrepublik zu bringen, sondern auch um sich untereinander zu ärgern und den ein oder anderen Streich zu spielen. Zu sehen ist all dies im Musikvideo zu „Lausbub“, das ebenfalls die Tour noch einmal aufleben lässt.

Auf der Bühne und Pressefotos tragen PA69 stets rosafarbene Sturmmasken und nassgeschwitzte Flecktarnanzüge. In ihren Tracks verbinden sie zerrig-sperrige Beats, die ein bisschen klingen wie Bassboxxx oder die frühe Sekte mit Texten, die in ihrem zynisch-ironischen um-sich-schlagen an Hahnenkampf-K.I.Z erinnern. Das Resultat ist Musik für Menschen, die seit 10 Jahren einen Ohrwurm vom Bratmaxe-Song haben, auf 2000er Hip-Hop hängengeblieben sind, Monster-Energy trinken, Fingerboard fahren, in XXL-Schnitzelrestaurants essen, Angeln gehen, EDM auf dem Tankstellenhof mit offenem Kofferraum hören und Schuhe tragen, die beim Auftreten leuchten. Songs für dich und mich also.

Nach ihrer erfolgreichen Tour und ausverkaufter Berlin-Show im letzten Jahr, geht es für die Rap-Formation in diesem Jahr wieder live in Deutschlands Clubs. Zum diesjährigen Jahresabschluss wird im Dezember im Astra in Berlin abgerissen. Einen Abend wild durchtanzen, ist vorprogrammiert!

PA69 live 2024:

28.03. Leipzig - Conne Island

31.03. Hamburg - Knust

01.04. Köln - Kantine

02.04. München - Kranhalle

05.04. Berlin - SO36 (Ausverkauft)