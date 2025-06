In „Schrott“ stiftet Alli Neumann spielerisch ein kleines bisschen Unruhe. Zu Kraut-Sounds, die getrieben werden von einem alternierenden Cembalo, inszeniert sie sich charmant als Retterin. Ganz unverblümt erzählt sie hier einer Frau, was sie von ihrem Boyfriend so hält und gibt gleich eine Handlungsanweisung mit Ausrufezeichen dazu: „Also raus mit dem Trash“, singt sie. Eingebettet in die leichtfüßige Melodie, in die sich ihre Stimme zuckerbrausig legt, als würde sie heimlich kichern, spricht man ihre Botschaften schnell mit. Nicht ganz uneigennützig will Alli der „you’re a born star“-Frau die Augen öffnen. Ihr lustvolles Zugeständnis, sie begehren zu können, wie er es nie könnte, das macht sie laut: „Komm, wir fixen den Plot heut Nacht“.