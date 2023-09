Fargo: Nick, wenn du...

Aus dem Fernsehsender Nickelodeon wird 'Nick' und Fargo bringt deren junge Fans zum nicken. „Nick, wenn du…“, ist sein Indie Rap Ohrwurm zur Relaunch Kampagne und läuft seit 15. September in allen bundesweiten Kinderzimmern. Da freuen sich sogar die Eltern, wenn die Beats durch die Tür dringen.

Der Berliner Falk Arne Gossler, so heißt Fargo in Wirklichkeit, hatte eine schwere Kindheit: weil er gut singen konnte, musste er manchmal für Duette mit Andrea Berg und Christina Bach herhalten. Mittlerweile hat er sich davon erholt und sich musikalisch von seinen Anfängen weiterentwickelt: seine Liebe gilt dem Rap und auch ein bisschen dem Pop, ohne dabei in typische Klischees zu verfallen. Die Melodien und Texte sind eingängig, seine Hose hängt nie zu tief und seine Botschaft ist klar: macht, was euch glücklich macht. Mittlerweile ist er selber Vater geworden und sorgt dafür, dass es seine und alle Kinder musikalisch besser haben als er.

Mit seiner neuen Single „Nick, wenn du …“ richtet der frischgebackene Vater Fargo seinen Blick auf sein jüngeres Publikum. „Nick, wenn du …“ erscheint am 15. September bei Motor Music.