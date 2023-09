Cleo T. bewegt sich in den Fußstapfen der großen Divas von gestern und morgen. Sie liefert emotionalen und theatralischen Pop, angereichert mit Akustik-Instrumenten und elektronischen Beats.

Seit 2015 lebt die Femme Fatale aus Paris in Berlin und vertraut ihre gefühlvollen Songs dem Berliner DJ und Produzenten Rodion an. Es ist unmöglich, Cleo T.s Musik einem Genre zuzuordnen. Die Beschreibung als Electronic Art Pop ist eine Annäherung an die Komplexität ihres musikalischen Schaffens.

Drei Jahre nach ihrem Debütalbum, produziert von John Parish (PJ Harvey), meldet sich Cleo T. zurück mit einer neuen Platte, die am 17. März 2017 veröffentlicht wird. Die neuen Stücke beinhalten Einflüsse von Musikern aus zwölf Ländern - von Palästina bis Indien, von elektronischem bis World Music Hintergrund.

SHINE, die erste Single der bevorstehenden Platte, zieht Linien über die ganze Welt und setzt sich über jegliche Art von Grenzen hinweg. Zwischen Mondschein und Meteoriten nimmt uns Cleo T. mit auf einen wilden Ritt, begleitet von virtuosen Cellos, hypnotischen Beats and schamanischen Gitarren.

Beginnend mit SHINE wird die Künstlerin ab dem 28. Oktober jeden Monat eine Single veröffentlichen – begleitet von „Videogedichten“, Transmedia-Events und anderen Raritäten. Cleo T. und ihre Musiker werden live in ganz Europa und weit darüber hinaus spielen, von London bis Sarajewo, vom Libanon bis nach Kanada.Diese neue Art von Live-Show wandelt sich zu einer sinnlichen Erfahrung, wobei digitale interaktive Bilder während des Konzerts in Echtzeit entstehen.

May our feet go deeper in the ground and our eyes look further towards the sky.TIME TO SHINE OUR BRIGHTEST!