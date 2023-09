Confirmation: Girl vs. Boy (feat GRAU)

Während er noch auf der Welle seiner ersten Single “Give it Up” (via Motor Entertainment) reitet, die ihm eine Vorstellung als “Song des Abends” bei der hervorragenden Sendung “Play” auf N-Joy sowie regelmäßiges Airplay auf dem Radiosender brachte, meldet sich Confirmation am 23. Juli schon mit “Girl vs. Boy” zurück. Dafür hat sich Confirmations Peter Milos hat mit Anna Lanfer und Niko Stoessl von GRAU zusammengetan, um seinen charakteristischen, analogen, Synthie-lastigen und beatgetriebenen, futuristischen Sound zu verbessern und ein heftiges und viszerales Portrait von zwei Liebenden zu liefern, die im Konflikt umeinander tanzen. Es klingt wie die tanzbare Version des berüchtigten Knight Rider-Themesongs, die du schon immer hören wolltest!

Der Song entstand in einer Nacht. Milos und Lanfer beklagten sich über die Schwierigkeiten in Beziehungen und versuchten, ein wenig Spaß zu haben, um sich aus der schlechten Stimmung zu befreien. Es war eine dieser Nächte, in denen sich Liebe eher wie ein Battle Royale anfühlte als die rosarote Romanze, die Hollywood ihnen versprach. Was sie erkannten, war, dass man manchmal einfach die Hände in die Luft haben, sich dem Konflikt ergeben und dem Kampf seinen Lauf lassen muss. Dann vielleicht, wenn sich der Staub gelegt hat, wird man wieder zueinander finden. Sie packten diese Erkenntnis in einen knalligen Dance-Track, den Milos herumliegen hatte, und schrieben einen Song, der sich über die ganze Sache lustig machte. Sie, er, sie, egal wer du bist, es ist jeder gegen jeden in der Meisterschaft der Liebe.

Geboren in London als Sohn einer französischen Mutter und eines amerikanischen Vaters, blieb Milos nirgendwo zu lange, lebte zwischen zwei Kontinenten von Paris über Montréal, LA und Philadelphia bis London. Die Instabilität ließ ihn nach Möglichkeiten suchen, sich zu verbinden, was ihn schließlich zur Musik und zur Sozialarbeit führte. Auf der Suche nach musikalischer Inspiration zog er 2015 nach Berlin, ein Job in einer Flüchtlingsunterkunft führte ihn aber schnell auf einen anderen Pfad. Als sich die Dinge beruhigten, begann er, Verpflichtungen als Live-Gitarrist für verschiedene Projekte zu übernehmen, darunter Sarah P. von Keep Shelly in Athens und Losers. Bald fand er sich dabei wieder, Tourneeverpflichtungen mit den Aufgaben als Sozialarbeiter zu jonglieren. Er flog nach London, um Eröffnungsslots im Electric Ballroom zu spielen und eilte am Montagmorgen rechtzeitig zur Arbeit zurück nach Berlin.

Irgendwann war es an der Zeit, wieder eigenes Material zu schreiben, und eine zufällige Begegnung brachte ihn mit Niko Stoessl in Kontakt, der mit Größen wie Depeche Mode, David Gahan, Nina Persson und Crystal Castles arbeitete und Acts wie Moto Boy und Nihils produzierte. Die beiden schlossen eine Freundschaft, die schnell zu einer musikalischen Zusammenarbeit führte, und sie begannen, an den Ideen von Confirmation zu arbeiten, was in der Veröffentlichung von "Motorbike" im Sommer 2020 gipfelte. Musikalische Bindung und Vision wurden im Verlauf immer stärker und führten 2021 mit „Give It Up“ zum ersten Release über Motor Entertainment.