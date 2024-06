Silvertongues: Lonely Dance

In manchen Stunden der Einsamkeit zieht es einen zu den Epizentren des Lebens. Der Lärm des Clubs übertönt das Rauschen der eigenen Gedanken, das Gedränge gibt einem den ersehnten Halt und man verliert sich gänzlich im Klang der Melancholie. Und doch bleibt man für sich, will nur soweit eintauchen, dass man sich in der Menschenmasse der Tanzfläche auflösen kann.

Doch manchmal erblickt man andere und weiß, dass es ihnen genauso geht. Blicke begegnen sich, man fühlt das gegenseitige Verständnis ohne den Drang, die gewählte Einsamkeit des Anderen zu verletzen. Den „Lonely Dance“ tanzt man alleine, aber man ist nicht der Einzige. Genau dieses Gefühl fangen SILVERTONGUES mit ihrer zweiten Single ein.