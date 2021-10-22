Fuzzman: Weil ein Schlager vergeht

„Und weil ein Schlager vergeht werden auch wir nicht ewig sein – weil jede Blume verblüht bleibt auch nichts übrig von mir“

Das sind Worte! Fuzzman singt sie gelassen zur herzzerreißend-schönen Melodie seiner neuen Instant-Karma-Powerpop-Hymne „Weil ein Schlager vergeht“.

Standortbestimmung, Psychohygiene und die unverblümten, weisen Worte eines unverbesserlichen Narrens, nonchalant serviert im wohligen Schafspelz des verschmitzten Indie-Schlagers. Auch so geht Pop.

Frage. Wer hat hierzulande eigentlich aktuell mehr Soul und mehr Wahrhaftigkeit als der Fuzze?

Am 12.11. erscheint sein berührendstes, neuestes Album; es trägt den Titel „Endlich Vernunft“; und es wirkt wie Medizin!

Text: Stefan Redelsteiner