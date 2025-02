BENN: Your Home

Der finnisch-schwedische Alt-Rock/Pop-Künstler BENN wird am 28.02.2025 seine neue Single „Your Home“ veröffentlichen. Mit Einflüssen von The 1975 bis Johnny Cash trifft die rohe Verzweiflung in der Geschichte wirklich ins Schwarze.

„Your Home“ ist ein ergreifender, hochemotionaler Song, dem eine ganz besondere Geschichte zugrunde liegt, wie BENN berichtet:

„Die erste Version des Liedes habe ich vor etwa 10 Jahren geschrieben. Es war meine Reaktion auf das erste Mal, dass ich eine seelenzerreißende, unerwiderte Liebe erlebte – oder zumindest das, was ich damals für Liebe hielt, als junger Mann, der versuchte, die Konzepte von Liebe und Leben zu begreifen, die ich bis heute nicht nicht ganz verstehe.

Seitdem wurde der Song umgeschrieben, und für mein Debütalbum wollte ich eines meiner frühesten Lieder mit aufnehmen. „Your Home“ trieft vor rohen Emotionen und Traurigkeit. Es ist eines der wichtigsten Lieder meines Lebens, da es das erste Mal war, dass ich meine Gefühle in Musik zu kanalisieren. Selbst 10 Jahre später werde ich immer noch emotional, wenn ich diesen Song höre und die Verzweiflung spüre, die der Geschichte zugrunde liegt.

Wir haben ihn im Juni 2023 live mit meinem Produzenten Tomas Niemistö in einer Blockhaussauna in den Wäldern von Vihti, Finnland, aufgenommen. Für die Aufnahmen haben wir eine 100 Jahre alte akustische Gibson-Gitarre gemietet, um diesen trockenen, wunderschönen Klang einzufangen. Für mich ist alles an diesem Song besonders – einer dieser seltenen Songs, die vielleicht nie wieder in meinem Leben entstehen.“