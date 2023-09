REDEEM: Paperthin Skin

"Paperthin Skin“ wurde in der Schweiz von Produzent Richard Chycki (Rush, Dream Theater, Aerosmith, Skillet, Gotthard) aufgenommen und setzt mit modernen, melodischen und aggressiven Obertönen neue Maßstäbe für einen ohnehin schon starken Songwriting-Stil.

Die eingefangenen emotionalen Momente von "Paperthin Skin", werden von REDEEM an Plattentaufe am 06.09.2019 in der Kulturfabrik Kofmehl live performt und worauf die neuen Songs bald im digitalen wie auch physischen Äther für nickende Köpfe sorgen werden.

