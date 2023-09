Redeem ist eine international erfolgreiche Band aus der Schweiz. Die drei Freunde aus Solothurn und Aargau tourten mit 3 Doors Down, Chris Daughtry, Seether, Gotthard, CoreLeoni, Volbeat und +44 durch Europa, sowie auf Headlinertouren in der Schweiz und in Deutschland.

Nach einer grandioser Europaturnee im November 2018 mit über 20 Konzerten in 7 Ländern hat sich REDEEM an das Schaffen eines neuen Albums gemacht.

REDEEM heisst, sich von Sorgen zu befreien. Für Redeem zeigt ihr viertes Album „Paperthin Skin“ eine Übung der Stärke, um über Widrigkeiten zu triumphieren – Triumph über persönliche Herausforderungen, die nicht nur die Band erlebt hat, sondern auch diejenigen, die jeder in seinem Leben zu der einen oder anderen Zeit hatte.

„Paperthin Skin“ wurde in der Schweiz von Produzent Richard Chycki (Rush, Dream Theater, Aerosmith, Skillet, Gotthard) aufgenommen und setzt mit modernen, melodischen und aggressiven Obertönen neue Maßstäbe für einen ohnehin schon starken Songwriting-Stil.

Die eingefangenen emotionalen Momente von "Paperthin Skin", werden von REDEEM an Plattentaufe am 06.09.2019 in der Kulturfabrik Kofmehl live performt und worauf die neuen Songs bald im digitalen wie auch physischen Äther für nickende Köpfe sorgen werden.