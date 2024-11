Joel Miles: Free

Mit seinem neuen Song "Free" vereint Joel Miles sommerliche Leichtigkeit mit einem Hauch Melancholie. Der Song beschreibt die Sehnsucht nach einem Neuanfang und dem Loslassen vergangener Schatten. In Zeilen wie „Wanna be Free / Free of everything I used to be“ offenbart Joel eine intensive Suche nach der eigenen Bestimmung und die Befreiung von inneren Blockaden. Zwischen träumerischen Melodien und pulsierenden Rhythmen entfaltet sich eine Geschichte vom Mut, alte Muster zu durchbrechen und das Leben in seiner Fülle zu genießen. "Free" vereint englische und spanische Lyrics, die von innerer Freiheit und Selbstfindung handeln und uns einladen, eigene Grenzen zu hinterfragen und alte Ängste hinter uns zu lassen. Im spanischen Teil des Songs vertieft sich diese Botschaft, wenn Joel singt: „Este camino está trazado pa’ mí / Con cada paso lo puedo sentir“ – „Dieser Weg ist für mich bestimmt / Mit jedem Schritt kann ich es spüren.“

Joel Miles ist Sänger und Gitarrist, seine Musik ist eine Mischung aus sommerlichen Popsongs und warmen Soul Klängen. Er ist in Spanien und Deutschland aufgewachsen und diese zwei Nationalitäten haben seine künstlerische Vision sehr geprägt. Mit emotionalen und sehr ehrlichen Songs bewegt sich Joel’s Musik zwischen Natur, Großstadt, Sehnsucht und Nähe. Seine Stimme berührt, ob in rauchiger Wärme oder zarten Falsettos. Seine sprudelnde Leidenschaft spürt man nicht nur auf der Bühne, sondern auch in jedem seiner Songs.