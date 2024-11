Letkowski : Kleiner Frieden

Letkowskis »Keiner Frieden« ist geprägt von seinen postpandemischen Erfahrungen. Zu einem rollenden Beat, warmen Synths und dezent gezupften Gitarren singt er: »Alles kämpft um die Realität. Jeder noch so kleine Frieden steht und fällt mit Dir.« So ist die neue Single ein entspannter und gleichzeitig einladender Song, der die Hörer*innen ermutigt, den inneren und äußeren Kampf zu beenden und sich für ein liebevolles Bewusstsein für sich und andere zu entscheiden. So erscheint »Keiner Frieden« zusätzlich in einer „Manifestation-Karaoke-Version“ zum selber singen.