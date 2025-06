Joel Miles ist Sänger und Gitarrist, seine Musik vereint gitarrenlastige Popsongs mit warmen Soul-Klängen. Er ist in Spanien und Deutschland aufgewachsen und diese zwei Nationalitäten haben seine künstlerische Vision sehr geprägt. Mit emotionalen und sehr ehrlichen Songs bewegt sich Joel’s Musik zwischen Natur, Großstadt, Sehnsucht und Nähe. Seine Stimme berührt, ob in rauchiger Wärme oder zarten Falsettos. Seine sprudelnde Leidenschaft spürt man nicht nur auf der Bühne, sondern auch in jedem seiner Songs.

"Silencio" ist ein emotionaler, spanischsprachiger Track über das Schweigen nach einer Trennung – wenn unbeantwortete Fragen lauter werden als Worte. Der Song vereint eine moderne Pop-Produktion mit handgemachten Gitarren Texturen und subtilen Flamenco-Elementen zu einem warmen, eindringlichen Soundbild. Getragen von Joels ausdrucksstarker Falsettstimme, zeichnet "Silencio" rohe, ehrliche Bilder einer zerbrochenen Liebe, während die akustische Flamenco-Gitarre im Mittelpunkt steht und dem Song eine organische Tiefe verleiht. Die Melodien schweben, sind eingängig – und gleichzeitig authentisch und gefühlvoll