Der Neusser Musiker Christian Otte, eher bekannt als ÖTTE, bringt zum 25.01.2019 sein neues, zehntes Studioalbum auf den Markt. Erstmals nicht in Eigenregie, sondern diesmal in Kooperation mit Motor Music. Die CD mit dem Titel „gare du noise“ ist nach zwei akustischen „unplugged“ Alben, wieder die erste Musikaufnahme mit Stromgitarren seit 2014.

Die erste Single mit dem Titel „KEIN ZURÜCK“ erscheint am 16.11.2019. KEIN ZURÜCK ist ein flotter POPSONG mit einer eingängigen „hook“. Textlich geht es um eine beendete Beziehung eines Pärchens, welches sich über Jahre hinweg auseinander gelebt hat. Diese tiefe Liebe ist vermutlich noch tief in den Seelen der Protagonisten verankert. Es gibt einen letzten Versuch dieses dem Partner mitzuteilen. Danach gibt es vermutlich keine Versöhnung mehr und es bleibt neben tiefer Traurigkeit eisige Kälte. Am 16.11.2018 erscheint neben dem SONG KEIN ZURÜCK auch das dazugehörige Musikvideo.

HIER GEHTS ZUM NEUEN MUSIKVIDEO VON "KEIN ZURÜCK"