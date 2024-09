Friedrich Liechtenstein: Die Maschine (mit Purple Disco Machine)

Das sagt Purple Disco Machine über den Song:

„'Die Maschine' ist mein erster Song, den ich auf Deutsch veröffentliche. Ich wollte eigentlich nie einen Song mit deutschen Lyrics machen, weil ich dachte, ich würde mich damit selbst einschränken. Aber im Rahmen der Zusammenarbeit mit Friedrich Liechtenstein, der eine echte Ikone und so eine absolut charismatische Person ist, hat es einfach gepasst und sich wirklich gut angefühlt, vor allem auch weil er einen ganz anderen Ansatz in seiner Arbeit hat als ich. Ich konnte viel von ihm lernen. Die Idee war also, das Album mit einem weiteren Song über das Paradies zu beenden. Mit einem Song, der beschreibt, dass wir uns ein bisschen mehr um unser eigenes Paradies kümmern sollten. Wir waren auf der Suche nach einer Art ironischem Text, der beschreibt, was wir unserem Planeten, unserem Paradies antun, ohne dabei zu politisch zu sein. Friedrich hat einfach in meinem Studio improvisiert. Der Song, der ein Sample der „Hills of Katmandu“ enthält, ist für mich als DJ sehr wichtig, weil ich ihn über die Jahre hinweg oft in meinen Sets gespielt habe. Aber jetzt, mit Friedrichs Vocals, ist er für mich auf einer anderen Ebene. Es ist mir wichtig, etwas auf dem Album zu haben, das politischer ist, aber trotzdem Spaß macht und ich glaube, das haben wir mit ‘Die Maschine' erreicht.“