102 Boyz: Asozial Allstars 3

Im Untergrund macht sich eine neue, junge Rap-Offensive breit - die 102 Boyz. Kkuba, Chapo, Addikt, Stacks, Skoob und Duke werden nicht erst seit ihrem Abriss-Auftritt beim Splash! 2018 und dem umfangreichen Juice-Artikel von der Rap-Szene gehypt.



Mit ungeschönter Straßen-Sprache verbinden die 102 Boyz die besten Deutschrap-Entwicklungen der letzten Jahre und bringen einen ganz neuen, aggressiven Sound. Die Jungs entwerfen mit ihrem internationalen Produzententeam „THEHASHCLIQUE“ einen eigenen Sound aus skrupellosem brachialem Trap.



Die beiden Tapes „ASOZIAL ALLSTARS 1“ (2018) und „ASOZIAL ALLSTARS 2“(2019) zeigen worum es bei den Jungs geht: Freundschaft, Saufen & und auf die Fresse Turn Up bis zur Endstufe.

Der Name bleibt Programm - im Herbst diesen Jahres wird die Trilogie von ASOZIAL ALLSTARS abgeschlossen.

"ASOZIAL ALLSTARS 3" KOMMT !!!