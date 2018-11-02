Kkuba, Chapo, Addikt, Stacks, Skoob und Duke das sind die Namen der 6 Jungs.

Und sie werden nicht erst seit ihrem Abriss-Auftritt beim Splash! 2018 gehypt, denn auch Magazine, wie die Juice, haben schon seit längerem ein Auge auf die 6 Rapper aus Leer geworfen.

https://juice.de/102-boyz-ich-glaube-niemand-lebt-in-leer-besser-als-wir-feature/

Mit ungeschönter Straßen-Sprache verbinden die 102 Boyz die besten Deutschrap-Entwicklungen der letzten Jahre und bringen einen ganz neuen und eigenen aggressiven Stil. Die Jungs entwerfen mit ihrem internationalen Produzententeam „THEHASHCLIQUE“ einen eigenen Sound aus skrupellosem brachialem Trap. Das am 02.11.2018 erschiene „ASOZIAL ALLSTARS 1“ Tape zeigt worum es bei den Jungs geht: Freundschaft, Saufen & und auf die Fresse Turn up bis zur Endstufe.

Von ersten Auftritten in kleinen Jugendzentren im ländlichen Ostfriesland, spielen sie mittlerweile ihre eigene ausverkaufte Headliner-Tour durch Deutschland, Östrreich, der Schweiz und Polen.

Der Weg der 102 Boyz scheint immer weiter nach oben zu führen und wir können mit Spannung darauf warten, was sie als nächstes aus dem Ärmel ziehen!