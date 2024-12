BENN: Bouncing

Der finnisch-schwedische Alt-Rock/Pop-Künstler BENN veröffentlicht am 10. Januar 2025 seine neueste Single „Bouncing“

Dieser introspektive Track thematisiert die Höhen und Tiefen intensiver Emotionen und Beziehungen und bietet eine rohe, persönliche Reflexion über die emotionale Achterbahn, die viele täglich erleben.

„Bouncing ist ein Song für diejenigen, die in Sekundenschnelle von 0 auf 100 – und wieder zurück – gehen“, teilt BENN mit. „Es geht um den Kampf zwischen deinem freundlichen, verständnisvollen und optimistischen Selbst und der dunkleren, selbstkritischen Seite, die sich einschleicht.“

Aus persönlichen Erfahrungen geschrieben, greift der Track die Herausforderung auf, Sensibilität mit Selbstkontrolle in Einklang zu bringen – ein Thema, das BENN seit seiner Kindheit begleitet.

Musikalisch setzt „Bouncing“ auf eine düstere, vielschichtige Produktion, die tiefe, cineastische Drums – die an eine Szene aus „Der Herr der Ringe“ erinnern, in der Merry versehentlich die Orks in den Minen von Moria weckt – mit einer eindringlichen Akustikgitarre aus Nylon kontrastiert. Diese dynamische Gegenüberstellung wird durch eine verzerrte Basslinie geerdet und erzeugt eine dunkle, aber fesselnde Atmosphäre.

„Ich liebe, wie es geworden ist“, sagt BENN. „Es gibt diese Spannung im Sound, die das Hin und Her der Themen perfekt einfängt.“