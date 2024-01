Sofia Portanet: Chasing Dreams

Am 12. Januar 2024 veröffentlicht Sofia Portanet ihre neueste Single "Paralysed", als klangvolle Fortsetzung ihrer erfolgreichen Support Tour mit Betterov im Dezember 2023 und als beeindruckende Vorbotin ihres mit Hochspannung erwarteten zweiten Albums, "Chasing Dreams", das am 5.4.2024 das Licht der Welt erblicken wird.



Dieses Album, reich an Vielsprachigkeit mit Songs auf Englisch, Deutsch, Französisch und Spanisch, präsentiert auch aufregende Kooperationen mit Chilly Gonzales ("Real Face - Piano Version") und Tobias Bamborschke von Isolation Berlin ("Lust").



Sofias Vielsprachigkeit ist keineswegs ein geschickter Marketingtrick für die weltweite Streaming-Gemeinde, sondern entspringt ihrer eigenen biografischen Reise. Als Tochter einer deutschen Mutter und eines spanischen Musikers, geboren in Kiel, aufgewachsen in Paris und zurückgekehrt nach Deutschland, findet sich diese kulturelle Offenheit organisch in ihrer Musik wieder.



Die Bereitschaft zu vielfältigen Kollaborationen, einschließlich der Zusammenarbeit mit der Metal-Legende Kreator, zeugt von Sofias "Freiem Geist" und ihrem ständigen Drang, Neues auszuprobieren, ohne dabei ihre eigene Identität zu verlieren.



Die Aufnahmen von "Chasing Dreams" fanden in Köln mit dem Produzenten Sven Ludwig statt, wobei auch der Produzent und Songschreiber John Fortis an einigen Tracks des Albums beteiligt war.



Sofia selbst beschreibt das Album als einen bewussten Schritt in Richtung poppigerer Klänge. Im Vergleich zu ihrem Debüt, in dem sie Gedichte vertonte, öffnet sie sich in den neuen Songs mehr, schreibt direkter und gewährt einen tieferen Einblick in ihre eigene Welt.



Es ist ihr Wunsch, sich nicht mehr ausschließlich hinter poetischen Bildern zu 'verstecken', auch wenn dies eine schöne künstlerische Wahl sein kann.



Seit der Veröffentlichung ihres Debütalbums "Freier Geist" im Jahr 2020 hat Sofia zahlreiche Erfolge verzeichnet, darunter den VUT Award als beste Newcomerin, die Position als Spotify Equal Ambassador, beeindruckende Live-TV-Auftritte, Platzierungen in den Top 100 der deutschen Radiocharts, eine Live-Session für NPR und Auftritte auf renommierten Musikfestivals in ganz Deutschland.

Chasing Dreams Headline Tour

17.04.2024 @ Feierwerk, Munich

18.04.2024 @ Kassablance, Jena

20.04.2024 @ Wizemann, Stuttgart

21.04.2024 @ Brotfabrik, Frankfurt

23.04.2024 @ Blue Shell, Cologne

24.04.2024 @ Hebebühne, Hamburg

26.04.2024 @ Peter Edel, Berlin