Olmo: Tornerai

Der italienische Songwriter Olmo veröffenticht nach "Pigs" und "Dream Boat" mit "Tornerai" den dritten Song aus seinem neuen Album "The Trunk" (VÖ: 10.06.).

Das Stück beschreibt Francesco Lo Giudice so: "Dieser Song geht von der Idee aus, dass Veränderung, auch wenn sie schmerzhaft ist, etwas Gutes ist. Er erforscht die Idee, der Vergangenheit dankbar zu sein und sich auf die Zukunft zu freuen, egal ob es darum geht, eine Person, einen Ort, ein Gefühl, ein Verhalten zu verlassen – also jegliche Form von Beziehung, die man zu irgendetwas haben könnte.

Er spielt auf die Idee an, dass wir uns zwar von unserer Vergangenheit trennen, sie uns aber zu dem macht, was wir sind, und das ist in Ordnung.

Musikalisch versuche ich, 'das italienischste Lied zu schreiben, das mir einfällt'.

Die Rekontextualisierung klassischer Musik in einem elektronischen Popsong ist Teil der Ermutigung zum Wandel."

Olmo (Francesco Lo Giudice) studierte während seiner zweisprachigen Erziehung in Rom und London Violine, bevor er sich während seines Musikstudiums an der Universität Bristol der elektronischen Komposition zuwandte.

Nach seinem Abschluss beschloss Olmo, nach Berlin zu ziehen. „Bristol war eine prägende Erfahrung für mich, aber es war an der Zeit, weiterzuziehen", sagt er. An langen Tagen als Straßenmusiker in Berlin knüpfte er neue Freundschaften und diese Erfahrung beflügelte seine Fantasie – das Projekt Olmo war geboren.

Letztes Jahr begann Olmo mit dem Schreiben, Aufnehmen und Produzieren neuer Songs in seinem Studio in Berlin, einem Raum in einem Gemeinschaftskunstzentrum (Artistania). Das Ergebnis ist ein Gesamtwerk, das seine Fähigkeiten als akribischer Produzent und sorgfältiger Songwriter vereint, der sich mit den drängenden sozialen Fragen unserer Zeit konfrontiert und psychische Gesundheit, das männliche Ego und das ewige Mysterium der Liebe erforscht.

Das neue Album “The Trunk“ erscheint am 10.06.2022.

Live: 15.06. Berghain Kantine, Berlin (Releaseshow) Tickets

Gefördert durch die Initiative Musik gemeinnützige Projektgesellschaft mbH im Rahmen von Neustart Kultur mit Projektmitteln der Beauftragten der Bundesregierung für Kultur und Medien