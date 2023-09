Krälfe: The End Of Our Time (Edit)

The End Of Our Time ist ein zaghafter Blick ins Ungewisse im Angesicht unausweichlicher Vergänglichkeit. Wie ein unschuldiges Fragezeichen singt sich die Melodie in die Losgelöstheit zwischen Handlung und Geschehen; nur zu wissen, dass Etwas vorbei ist, und uns mitgenommen hat. Die Verdrängung der Subkultur aus nichtkommerziellen Freiräumen bedeutet das Ende des ursprünglichen DIY. Dieser Song ist das Fade Out der letzten analogen Generation.