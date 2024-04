BENN: Rolling

"Die Inspiration für diesen Song kam direkt aus meinem eigenen Leben mit 24, als ich gerade dabei war, die Dinge herauszufinden. Ich erkannte, dass Liebe, oder das, was ich für Liebe hielt, in Wirklichkeit eine gefährliche Obsession sein konnte. Ich steckte zwei Jahre lang in dieser immer wiederkehrenden toxischen Beziehung fest, überzeugt davon, dass es nur um Liebe ging. Aber wenn ich zurückblicke, sehe ich, dass es gar keine Liebe war. Ich wollte, dass dieser Song dieses dunkle, verworrene Gefühl in deinem Kopf einfängt, wenn dich die Sucht packt. Ich wollte auch, dass er schrill und direkt klingt, um diese innere, obsessive Stimme zu repräsentieren. Vielleicht spricht er auch andere an, die dasselbe durchgemacht haben."

Als BENN im Jahr 2022 in die Musikproduktion eintauchte, machte es Klick. Er entdeckte seine eigene, unverfälschte Stimme und den Sound, nach dem er gesucht hatte. Dieser entscheidende Moment inspirierte ihn zu seinem Debütalbum - eine rohe, emotionale Reise, die in acht fesselnden Tracks verwoben ist.

Dieses Alt/Pop-Rock-Meisterwerk verbindet Brit-Rock-Nostalgie mit röhrenden Gitarren und einer düsteren, verzerrten Produktion, alles verpackt in den melodischen Charme schwedischer Pop-Ästhetik. Das Ergebnis? Ein Sound, der die Seele anspricht und Authentizität und Tiefgang gleichermaßen anspricht.