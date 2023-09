Golden Heart

White Night das ist innovativer transatlantischer Indie-Elektro Pop. Während ihres gemeinsamen klassischen Musikstudiums in San Francisco (USA) lernte sich das deutsch-amerikanische Duo kennen und lebt und arbeitet seit Anfang 2017 zusammen. In den ersten acht Monaten wurden musikalische Ideen zwischen San Francisco/ Elizabeth Boardman (Vocals, Viola, Co-Komponist) und Berlin/ Willi Leinen Electronics, Gitarre, Ko-Komponist, Producing) über den Ozean hin und her geschickt. Dabei war das gemeinsame Songschreiben und Produzieren anfangs nicht zuletzt ein Ventil um die große Distanz und die massive Zeitdifferenz in der Fernbeziehung der beiden Musiker zu überbrücken. Willi komponierte und produzierte in Berlin, schickte die Ideen am Abend nach San Francisco und während er schlief komponierte Elizabeth Vocals und Viola-Arrangements in ihrer Wohnung am Meer, die am Morgen wieder im Email Postfach von Willi landeten. Nach der großen Distanz verlegten White Night ihren gemeinsamen Lebensmittelpunkt nach San Francisco. Es folgte eine kurz US Tour mit Stationen in San Francisco, Oakland, Seattle und Los Angeles woraufhin es das Duo anschließend noch näher zum Puls der Elektro-Kultur zog - nach Berlin.

So zieht Elizabeth ihre Inspiration aus der landschaftlichen Weite ihrer Heimat, dem Pacific North West rund um die Stadt Seattle, den Jahren im klassischen Orchester, ihres Studiums in London und den Songwriter Ikonen ihrer Jugend, wie z.B. Kate Bush, wohingegen Willi minimalistische Musik, Berliner Industrial Electronics und experimentelle elektronische Sounds zusammen mit 1980er Pop Musik vereint. Dabei ist er wesentlich geprägt durch seine Jugendzeit in der elektronischen Musikszene von Jena, sowie seinem Musikstudium in Berlin. Insbesondere seine Studien mit der Jazzpianistin Maria Baptist und San Francisco, wo er regelmäßig im Studio der Hochschule produzierte haben den Sound von White Nightgeprägt.

Mit ihrem musikalischen Stil aus elektronischen Beats, filigranen Vocals und sich reibenden Streicher Arrangements schafft das Duo eine Illusion in der nichts unmöglich ist. White Night steht für Nächte, in denen nicht geschlafen wird, in denen es nie wirklich dunkel wird. Jene Nächte in denen alles erreichbar scheint.

Golden Heart ist die erste Single von White Night's gleichnamigem Debutalbum, das im Frühjahr 2019 erscheinen wird. Golden Heart ist ein symphonischer Mix aus sphärische Synths, mitreißenden Streichern, pulsierenden Drums und eindringlichen Vocals. Der Song erzählt von Wahrhaftigkeit und Wert langwährender Freundschaften und Beziehungen aus der Jugend.

„Lighter heart's are not made of gold“ heißt es im Chorus des Songs: Wahre Freundschaften und Beziehungen gehen nicht nur durch leichte Zeiten sondern auch durch schwierige Phasen und das macht sie so besonders.

Über das Thema von menschlichen Beziehungen hinaus geht es in „Golden Heart“ auch um die Beziehungen der Menschen zur Natur.

So wie wir Beziehungen zu Menschen haben, haben wir auch Bezug zu bestimmten Orten, insbesondere zu Plätzen unserer Kindheit. Beziehungen zu besonderen Orten von denen man weit entfernt lebt können die gleiche Wehmut erzeugen, wie zu endenden Beziehungen und Freundschaften.

Der Song Golden Heart entstand während der gemeinsamen Zeit von Elizabeth und Willi in San Francisco (USA) und ist eine Reminiszénz an Elizabeth's Kindheit und Jugend im Pacific Northwest der Vereinigten Staaten von Amerika. Im Video zur Single sind Landschaftsaufnahmen von dieser Region, den San Juan Islands zu sehen.