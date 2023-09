Junipa Gold: Odyssey

Wir sind tagtäglich mit Einflüssen konfrontiert, aufgrund derer wir unser subjektives Weltbild aufbauen. Odyssey handelt vom Aufprall von Weltanschauungen, Kollisionen von Idealen die unterschiedlicher nicht sein könnten, und von der einzigen Erkenntnis die am Ende des Tages manchmal bleibt - nämlich dass nichts bleibt.

Der breite Gitarren- und Drumteppich bietet den perfekten Spielraum für den einprägsamen Synth-Riff sowie die breiten Backing Vocals, die eine fast Synthpad-artige Fläche kreieren. Mit „Odyssey“ schicken Junipa Gold die dritte und letzte Single raus ins Universum, bevor am 13. Oktober ihre neue EP „Before we turn to dust“ folgt.