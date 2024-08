Joanna Gemma Auguri : All You Can Eat (Rosa Anschütz Remix)

All You Can Eat ist der Opener von “Hiraeth” der gerade veröffentlichten Platte von Joanna Gemma Auguri. Ein eindrucksvolles, dunkles Stück, welches von Orgelsounds getragen, hauptsächlich auf einer Vokalkomposition beruht, die hier mit Chorbegleitung umgesetzt ist. Dieses Stück hat sich die Berliner Musikerin und Künstlerin Rosa Anschütz als Remix vorgenommen. Ein experimental-elektronisches extrem monolithisches Werk. Der Remix wirkt wie der der Soundtrack der einer monumentalen Szene einer Fortsetzung von Blade Runner. Rosa Anschütz hat im Februar gerade ihre neue Platte „Interior“ bei Klangbad veröffentlicht.