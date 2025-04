Der Musiker und Schauspieler Christoph Letkowski veröffentlicht am 02.05. „Der halbe Weg“, die letzte Vorab-Single seines ersten Solo-Albums „#seltensogelacht“ (VÖ am 23.05.). Der Song klingt wie ein Ozean der Gefühle und kommt in Wellen. Eine treibende klassische Gitarre wird begleitet von dynamischen Drums. Klavier und Synthie tanzen auf der Oberfläche. Inhaltlich geht es um Beziehungen – dass zwei Menschen sich auf halben Weg begegnen und sich an ihren Grenzen treffen. Oder auch nicht. Letkowski resümiert optimistisch: „Das ist alles und alles, was ging und geht.“