Pünktlich zur Eröffnung der Festival-Season überraschen uns SALÒ mit neuem Sound und altgewohnter Attitüde. „2D“ möchte den Menschen geben, wonach sie sich heute so sehr sehnen: Einfache Antworten auf komplexe Fragen. Ob das gelingt, sei dahingestellt.

Auf jeden Fall will man sich direkt in den nächsten Moshpit stürzen und alle Sorgen dieser Welt vergessen. Wenn auch nur für die nächsten 3 Minuten.