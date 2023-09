Das Video zum Song „Lauf Junge“ zeigt Alexander Hirsch gemeinsam mit einem dererfolgreichsten deutschen Marathonläufer, Philipp Pflieger, auf Lanzarote. Pflieger, der zuletzt beiden Olympischen Spielen in Rio lief, läuft hier durch karge Vulkanlandschaft, während Hirschsingt: „Das ist dein Weg und er ist weit, und jetzt gerade schwer, dann puste durch und nimm dirdie Zeit.“

Dieser Weg des Wahlhamburgers beginnt in einem Pfarrhaus auf dem Land. Mit sieben spielte erKlavier und Gitarre und sang mit der Mutter im Chor. Als Teenager ist er Schlagzeuger in einerPunkband. „Dass ich einen künstlerischen Weg einschlagen werde, war mir schon immer klar, aberwie das funktionieren sollte, wusste ich lange nicht“, sagt Hirsch. Er machte sich auf die Suche, zognach Leipzig, wo er Musikwissenschaft und Germanistik studierte.

Beide Fächer hört man seiner Musik heute an. Denn Alexander Hirsch schreibt Songs vollunverbrauchter Metaphern und ist damit einer der wenigen deutschen Texter, der Pop-Fabeln(„Einmal Pinguine seh'n“) über fliegende Fische schreiben kann, ohne dabei auch nur einen Hauchnach Kitsch zu klingen. In Hamburg besuchte Hirsch den renommierten „Popkurs“ der Hochschulefür Musik und Theater, aus dem u.a. Wir Sind Helden und Peter Fox hervorgingen. Danach traute ersich den letzten Schritt zu gehen: sein erstes Album aufzunehmen.

„Hier draußen“ heißt es und wurde von Hirsch mit seinen Musikern in dem Hamburger Ton HotelStudio aufgenommen und selbst produziert. „Eine leichte Entscheidung war das nicht“, sagt er. Dertreibende Song „Lauf Junge“ ist während der Aufnahmen entstanden. „Er sollte mir Mut machen,darauf zu vertrauen, dass ich keinen Produzenten brauche, dass ich das kann, genau dasrausbringen, was schon lange in mir gärt.“ Eine gute Entscheidung.

Alexander Hirsch macht die Musik, die viele in den Charts gerade machen wollen, nur ist Hirschkein großes Team, kein Major, keine Marketing-Strategie. Er ist er. Einfach ein Junge und seineGeschichte - und die läuft ab jetzt.