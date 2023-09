Ben Pavlo: Real

Mit seiner Debüt-EP „Real“ wagt der Winterthurer Musiker und Produzent Ben Pavlo seine ersten Schritte im Jungle des deutschsprachigen Pops. Früher sang der mittlerweile 26-Jährige in Bands, die englischsprachige Musik war gitarrenlastig. Einiges hat sich seitdem geändert. Kompromissloser kommt die Musik auf Deutsch daher, weniger Gitarren, dafür umso mehr Synthesizer sind im Erstlingswerk zu finden. Dieses ist reduziert, klingt aber trotzdem groß und präsentiert sich in elegant gewichtigem Gewand.

Auf „Real“ verarbeitet ein junger Erwachsener die Thematik der Liebessuche im Jahr 2019. „Wenn Sie High Ist“ ist die zweite Singleauskopplung des Mini-Albums. Der Song vergleicht die unschuldige Teenagerliebe mit dem knallharten Tindergeschäft und zeigt sogleich die Unverbindlichkeit der modernen Liebe auf. „Sie schreibt mir nur, wenn Sie grad high ist, wenn Lover drei grad auf Eis ist“. Gleichzeitig wird das Konstrukt dieser Liebe generell in Frage gestellt: „Ich geb’ ihr Fake Love, True Hits, Sie ist ne Fremde“. „1A“ ist eine Motivationsspritze und gleichzeitig eine Liebeserklärung an den Underdog. In „Tausend Kontakte“ sucht ein verzweifelter Romeo dringlich die körperliche Nähe seiner Julia, der Track hat dabei einen wunderbaren Flow. In „Herz Aus Gold“ schüttelt sich Ben selbst die Hand, feiert seinen Ehrgeiz und schließt Frieden mit sich.

In den letzten beiden Jahren hat Ben ganz schön Gas gegeben. Gleichaltrige Studienabgänger denken an Arbeitseinstieg und verabschieden sich eher von Jugendträumen. Nicht so Ben - wie ein Wahnsinniger hockte er im Studio und eignete sich neben einem Vollzeitstudium die nötigen Skills an, um ordentliche Popnummern zu schreiben. So sind alle Songs der EP „Real“ nicht nur selbst geschrieben, sondern auch komplett selbst eingespielt und - um das Ganze noch mit einem Sahnehäubchen zu verzieren - selbst gemischt. Jeder, der mal an einem Album gearbeitet hat, weiß, was das bedeutet: Der Typ hat richtig was auf dem Kasten!

