LACODA: Fear No Ghost

Auf ihre vorherige Singleauskopplung “Damsels In Distress” folgendteilt LACODA mit “Fear No Ghost” heute den Titeltrack ihres kommenden Debütalbums, das am 28. Juli erscheint. Bereits mit den ersten Taktenwirkt der neue Song wie eine Szene aus einem Film und wir können uns LACODA perfekt auf dem Beifahrersitz eines Autos vorstellen, das über eine dunkle Autobahn rast. Die Szenerie fliegt vorbei in eine vergessene Ferne, begleitet von einer pulsierenden Bassline und einem Text über die Vergänglichkeit von Erfahrungen.