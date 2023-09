Pauls Jets: Highlights zum Einschlafen

Vor einem Jahr schrieb ich das Pauls Jets uns mit ihrem Debüt-Album „Alle Songs

bisher“ in einen geheimnisvollen Zaubergarten in dem alles möglich wird

entführt hätten. Auf „Highlights zum Einschlafen“ weiten die Jets diesen Kosmos

nun in abenteuerlich-nonchalanter Manier aus. Wir fahren mit LKWs durch all

diese Länder die es grade gibt, haben Schulter an Schulter mit Reinhold Messner

Tragödien im Himalaya erfahren und tauchen ab in tiefe Ozeane während die

Welt grade untergeht. Wir sind unverstandene Ritter, wir lieben die Musik und

am Ende treffen wir uns erneut in einer Villa. Musikalisch dazu ein Feuerwerk aus Spielfreude, halsbrecherischem Eklektizismus und Liebe zu schönen Klängen. Nachdem „Alle Songs bisher“ in ungezählten Jahresbestenlisten des deutschsprachigen Raums von TAZ über Musikexpress bis zu was weiß ich alles Lorbeeren einstreifte frag ich mich was dieses Wahnsinnswerk nun bewegen wird. Paul wünschte sich einen Promo-Text ohne Superlative. Ich habe mich so gut ich konnte daran gehalten; aber ehrlich gesagt: dann müssten er, Romy und Xavier langsam mal anfangen schlechtere Alben zu produzieren.