Sie haben mit „Alle Songs bisher“ das am meisten erwartete österreichische Debüt-Album des Jahres veröffentlicht. Die Vorab-Singles „Üben üben üben“, „Diese Villa ist verlassen“ und „22703“, allesamt Hymnen eines gar nicht so fernen Utopias haben einen Hype ausgelöst, wie ihn zuletzt wohl anno 2014 Wanda hatten, und befanden sich im oberen Feld der Jahresbestenlisten und Charts von Musikexpress, fm4, TAZ, laut.de und so weiter und so fort.

„Die Ö-Band der Stunde, Pauls Jets, schon jetzt als die nächsten Wanda-buch gehandelt.“ – schrieb Der Standard; doch mit Wanda oder Bilderbuch hat das alles am Ende doch recht wenig gemein. Die Jets sind eklektischer, zerfranster, jugendlicher und anarchistischer als die Wiener Erfolgsbands von gestern. Oder um es mit den schönen Worten von Katharina Seidler (fm4, Falter) zu sagen:

„Pauls Jets sind die einzige Band, die das unendliche Erbe von Ja, Panik antreten kann, und sie sind natürlich auch viel mehr als das, sie werden ewig sein."

Nun veröffentlichen sie mit „Ich komm in den Park“ ihre neue Single und vertrauen dabei auf Motor Songs als Subverlag für Deutschland. Der Berliner Verlag unterstützt im Rahmen der langfristigen Partnerschaft auch die Promotion der Band.

In den kommenden Wochen sind Pauls Jets auf ausgewählten Festivals zu erleben, bevor sie ab Oktober auf große, von Koralle Blau gebuchte Tour gehen.