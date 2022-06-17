GINA ÉTÉ: Attention

Gina Été & DJ Real Madrid – Attention

„Je vais te griffer – on va restister – attention, fais attention!“

«Was ein Nagelstudio mit Feminismus und Emanzipation zu tun hat?» - fragt der Tagesanzeiger im Mai 2021.«Viel, finden die vier Zürcherinnen hinter Hotmailhotnail.»

So auch der Track, den Gina Été und DJ Real Madrid zusammen für das Nagelstudio produziert haben. «Attention» ist eine geballte Ladung an emanzipiertem Zeitgeist und ein veritabler Sommerhit.

«Attention» verknüpft geschickt moderne Sounds mit dem selbstbewussten französischen Text. «T‘as peur des féministes radicales?», heisst es da. Mit Sommer-Vibes, selbstsicher und betont légère wird in die langen Tage getanzt.

DJ Real Madrid

Der ausgebildete Jazz-Posaunist und Schlagzeuger spielt beim erfolgreichen Projekt Faber eine bedeutende Rolle. Seine musikalische Spannbreite reicht vom experimentellen Minimal-Elektro Duo Skiclub Toggenburg, zum Initiieren und Leiten des Orchersters BlauBlau Alle Sterne bis hin zu seiner Rolle als Produzent verschiedener Bands wie z.B. Neufundland.

Gina Été

Die ausgebildete Violinistin stammt aus einer Familie von Klassikmusiker*innen, schreibt Arrangements für Acts wie Patrick Watson, Evelinn Trouble oder für das «Ich liebe dich» Projekt von Brandão/Faber/Hunger. Zeitgleich steht sie als Gina Été auf der Bühne.

Was passiert, wenn diese beiden aufeinander treffen zeigt «Attention». Glücklicherweise dürfen wir nach dieser ersten erfolgreichen Zusammenarbeit, bald schon eine gemeinsame EP erwarten.